Urin-Ärger um Purple-Path-Kunstwerk im Erzgebirge: Wer pinkelt an die Bronzeskulptur?

Eine große Kunstskulptur mitten in Schneeberg leidet unter einem ungewöhnlichen Problem. Urin soll sie verfärbt haben – die Täter könnten auf vier Pfoten unterwegs sein. Was nun geplant ist.

Seit einigen Monaten steht am Kirchplatz in Schneeberg ein großer Münzstapel des irischen Künstlers Sean Scully. Die Bronzestatue mit dem Namen „Coin Stack 2“ ist ein Exponat, welches zum „Purple Path“ gehört, also einem lila Pfad, der die Kulturhauptstadt Chemnitz mit der Region verbindet. Jetzt wurde diese Skulptur jedoch zum Tatort....