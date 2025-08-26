Vandalismus im Erzgebirge: Unbekannte beschmieren Fahrzeuge der Johanniter

Aue
Die beschädigten Busse bringen Kinder, Senioren und Kranke sicher ans Ziel. Jetzt bittet die Johanniter-Unfall-Hilfe um Hinweise.
Dieser Vandalismus ist für die Menschen, die täglich auf einen Fahrdienst angewiesen sind, mehr als nur ein Ärgernis. In den vergangenen zwei Wochen wurden drei Fahrzeuge des Johanniter-Fahrdienstes durch Graffiti und andere Sachbeschädigungen verunstaltet.
