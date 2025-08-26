Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vandalismus im Erzgebirge: Unbekannte beschmieren Fahrzeuge der Johanniter

Dieser Bus der Johanniter wurde durch Vandalismus beschädigt.
Bild: Daniela Blume
Dieser Bus der Johanniter wurde durch Vandalismus beschädigt.
Dieser Bus der Johanniter wurde durch Vandalismus beschädigt. Bild: Daniela Blume
Aue
Vandalismus im Erzgebirge: Unbekannte beschmieren Fahrzeuge der Johanniter
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Die beschädigten Busse bringen Kinder, Senioren und Kranke sicher ans Ziel. Jetzt bittet die Johanniter-Unfall-Hilfe um Hinweise.

Dieser Vandalismus ist für die Menschen, die täglich auf einen Fahrdienst angewiesen sind, mehr als nur ein Ärgernis. In den vergangenen zwei Wochen wurden drei Fahrzeuge des Johanniter-Fahrdienstes durch Graffiti und andere Sachbeschädigungen verunstaltet.
