Vermisstensuche im Erzgebirge: Polizei bittet um Mithilfe

Der Senior hatte eine Pflegeeinrichtung in der Nacht zu Samstag verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Die Polizei sucht mit Drohne und Hubschrauber nach ihm.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Es handelt sich dabei um einen 85-Jährigen aus Schneeberg. Dieter B. wird seit den frühen Morgenstunden des Samstags vermisst. Zuletzt wurde der Senior in der Nacht zu Samstag in einer Pflegeeinrichtung in der Scheunenstraße gesehen. Diese muss er laut Polizei...