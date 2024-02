Vier gegen einen im Erzgebirge: Wie ein Rollkommando unter Alkohol

Ein Quartett junger Männer drang mitten in der Nacht in eine fremde Wohnung ein. Ihr Opfer blieb bewusstlos im eigenen Blut liegen. Jetzt wurde der Überfall vor Gericht verhandelt.

An jenem Abend im Oktober 2022 trafen sich zwei junge Männer (beide 23) in Aue auf ein Bier. Sie wechselten die Wohnung und tranken noch eins. Zwei andere Männer (26 und 33) kamen dazu, auch einige Biere und härtere Getränke. Ein paar Stunden später lag ein fünfter Mann (31) in einer Blutlache am Boden seiner Wohnung. Die vier anderen hatten...