Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Vom Erzgebirge in die Großstädte: Junger Unternehmer mit Idee von 24-Stunden-Laden erfolgreich

Tim Werner ist der Inhaber des 24-Stunden-Ladens in Aue.
Tim Werner ist der Inhaber des 24-Stunden-Ladens in Aue. Bild: Georg Dostmann
Tim Werner ist der Inhaber des 24-Stunden-Ladens in Aue.
Tim Werner ist der Inhaber des 24-Stunden-Ladens in Aue. Bild: Georg Dostmann
Aue
Vom Erzgebirge in die Großstädte: Junger Unternehmer mit Idee von 24-Stunden-Laden erfolgreich
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An sieben Tagen der Woche rund um die Uhr einkaufen – das geht in einem Laden in Aues Innenstadt. Die Idee ist erfolgreich, weshalb das Geschäft jetzt expandiert.

Als Tim Werner aus Lauter-Bernsbach im Frühjahr diesen Jahres seinen 24-Stunden-Laden in Aue am Postplatz eröffnete, wollte er zunächst sehen, wie das Geschäft so läuft. Jetzt weiß er: Es läuft gut, und deshalb hat er es in Aue erweitert. Und nicht nur das. Der 25-Jährige hat auch einen Laden nach den 24/7-Prinzip in Zwickau eröffnet und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
15.08.2025
3 min.
Erzgebirger expandieren nach Zwickau: „24Seven“ eröffnet zum Stadtfest zweite Filiale
Alisa Lehm testet den neu eröffneten „24seven“-E-Kiosk in der Zwickauer Hauptstraße.
Binnen zwei Wochen haben Tim Werner und Lukas Becher den Laden für ihr 24-Stunden-Geschäft hergerichtet, um zum Zwickauer Stadtfest fertig zu sein. Was in Zwickau anders ist als in Aue.
Holger Weiß
12.11.2025
3 min.
Beliebter Wanderweg im Erzgebirge wieder frei: Forst schafft Arbeiten in der Hälfte der Zeit
Der Untere Hakenweg zwischen Lauter-Bernsbach und Hakenkrümme in Aue ist wieder freigegeben. Jonas Fiedler und Johannes Riedel von Sachsenforst erklärten Thomas Kunzmann, Bürgermeister von Lauter-Bernsbach, und Heinrich Kohl, OB von Aue-Bad Schlema (von links), was an Arbeiten oberhalb des Weges stattgefunden hat.
Ein beliebter Wanderweg zwischen Aue und Lauter-Bernsbach ist wieder nutzbar. Der Forst hatte dort Bäume gefällt. Die Arbeiten waren aus mehreren Gründen speziell.
Heike Mann
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
Mehr Artikel