Vom Erzgebirge in die Großstädte: Junger Unternehmer mit Idee von 24-Stunden-Laden erfolgreich

An sieben Tagen der Woche rund um die Uhr einkaufen – das geht in einem Laden in Aues Innenstadt. Die Idee ist erfolgreich, weshalb das Geschäft jetzt expandiert.

Als Tim Werner aus Lauter-Bernsbach im Frühjahr diesen Jahres seinen 24-Stunden-Laden in Aue am Postplatz eröffnete, wollte er zunächst sehen, wie das Geschäft so läuft. Jetzt weiß er: Es läuft gut, und deshalb hat er es in Aue erweitert. Und nicht nur das. Der 25-Jährige hat auch einen Laden nach den 24/7-Prinzip in Zwickau eröffnet und...