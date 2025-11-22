Vom Erzgebirge in die Großstädte: Junger Unternehmer mit Idee von 24-Stunden-Laden erfolgreich

Aue
An sieben Tagen der Woche rund um die Uhr einkaufen – das geht in einem Laden in Aues Innenstadt. Die Idee ist erfolgreich, weshalb das Geschäft jetzt expandiert.
Als Tim Werner aus Lauter-Bernsbach im Frühjahr diesen Jahres seinen 24-Stunden-Laden in Aue am Postplatz eröffnete, wollte er zunächst sehen, wie das Geschäft so läuft. Jetzt weiß er: Es läuft gut, und deshalb hat er es in Aue erweitert. Und nicht nur das. Der 25-Jährige hat auch einen Laden nach den 24/7-Prinzip in Zwickau eröffnet und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.