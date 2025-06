Von Peru ins Erzgebirge: Schüler erleben kulturelles Abenteuer in Schneeberg

Eine andere Kultur, eine andere Geschichte, aber auch Gemeinsamkeiten – Schüler aus Lima waren am Herder-Gymnasium zu Gast und haben das Erzgebirge und die Region kennengelernt.

In der Bergstadt Schneeberg waren zehn Tage lang acht Jugendliche aus Peru zu Gast. Die jungen Leute, die in Gastfamilien untergebracht waren, haben in dieser Zeit einiges erlebt.