Vor Ostderby von Erzgebirge Aue gegen Cottbus: Landratsamt ergreift strikte Sicherheitsmaßnahmen

Aue gegen Energie Cottbus – das Spiel sorgt im Vorfeld für Sicherheitssorgen. Polizei und Landratsamt sehen erneut akute Gefahr für Krawalle. Das hat auch mit dem Fahnenklau beim FCE zu tun. Daher gelten am Sonntag strikte Regeln rund ums Stadion.
Massive Sicherheitssorgen begleiten das anstehende Drittliga-Spiels zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FC Energie Cottbus am Sonntag. Das Landratsamt des Erzgebirgskreis hat daher jetzt eine sogenannte Allgemeinverfügung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erlassen. In dem 13-seitigen Dokument, das „Freie...
