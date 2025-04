Waldbrand im Erzgebirge

In einem kleinen Waldstück in Schneeberg ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.

Zu einem Waldbrand musste die Feuerwehr am Sonntagmittag in Schneeberg ausrücken. In einem kleinen Waldstück an der Straße „An der Himmelfahrt" war ein Feuer ausgebrochen. Die Alarmierung erfolgte gegen 13.30 Uhr. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung im Unterholz zwei C-Rohre ein, die zunächst mit Wasser und anschließend mit...