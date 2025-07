Warum an einer Kirche im Erzgebirge bald eine geklöppelte XXL-Friedenstaube hängen soll

Dach und Turm der Kirche in Wildbach bedürfen dringend einer Sanierung. Doch das Geld dafür fehlt. Mit einer besonderen Aktion soll auf die Kirche aufmerksam gemacht werden. Dabei spielt auch eine meterhohe Friedenstaube eine Rolle.

Die Klöppelfrauen aus Hartenstein haben jüngst elf geklöppelte Tauben in die Kirche in Wildbach gebracht. Darüber hat sich Annett Beier gefreut. Die Künstlerin wohnt in Wildbach und ist Mitglied im örtlichen Heimatverein. Der unterstützt ein Projekt der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Bad Schlema-Wildbach, bei des darum geht, Dach...