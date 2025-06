Warum der Fußballnachwuchs von Erzgebirge Aue zur Berufsberatung antreten muss

Jungs zwischen 16 und 19, Nachwuchsspieler beim FC Erzgebirge Aue, wollen alle Profifußballer werden. Doch für die wenigsten wird sich der Traum erfüllen. Dann braucht es einen „Plan B“.

Die Jungs, die am Donnerstagnachmittag in der Vip-Lounge des Erzgebirgsstadions in Aue saßen, eint alle ein großer Traum: Sie wollen mit Fußball einmal richtig Geld verdienen. Es ist der Nachwuchs des FC Erzgebirge Aue. Im Stadion ging es dieses Mal aber nicht ums Training, sondern darum, dass man sich auch mit dem Plan B - wie...