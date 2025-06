Warum dieses Erdbeerfeld im Erzgebirge nur einen Tag geöffnet hatte – und wie es weitergeht

Einen halben Tag lang konnte auf dem großen Erdbeerfeld in Lauter diese Woche fleißig gepflückt werden. Inzwischen ist es mit dem Selbstpflücken aber schon wieder vorbei. Wann geht es weiter? Und was zahlen Erdbeer-Fans eigentlich dieses Jahr?

Die ersten Naschkatzen haben sich frische Früchte gesichert: Am Dienstag ist das Erdbeerfeld in Lauter in diesem Jahr das erste Mal für einen halben Tag geöffnet gewesen – mittlerweile aber schon wieder geschlossen. Was ist passiert?