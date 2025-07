Warum ein Kino im Erzgebirge mitten in den Ferien wochenlang schließt

Das Auer Nickelodeon bleibt für knapp drei Wochen in den Sommerferien geschlossen. Der Inhaber erklärt, warum das so ist.

Wer in den aktuellen Schulferien die Idee hatte, mit seinen Kindern mal wieder ins Kino zu gehen, der wurde in Bezug aufs Nickelodeon in Aue enttäuscht. Laut Internetseite des Kinos ist dieses geschlossen, und zwar seit 15. Juli und noch bis 30. Juli. Was steckt dahinter?