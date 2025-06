Wasserstoff treibt diesen Flitzer an: Auer Schüler bei Grand Prix in Chemnitz am Start

Bei diesem Autorennen geht es nicht vordergründig um Geschwindigkeit. Vielmehr darum, mit dem zur Verfügung stehenden Treibstoff möglichst lange durchzuhalten. Welche Chancen sich das Team aus Aue ausrechnet.

Merle Martin, Maximilian Sieg und Dominik Raake tüfteln seit Monaten an einem Flitzer, mit dem sie beim Wasserstoff Grand Prix in Chemnitz starten wollen. Die Elftklässler vom Auer Clemens-Winkler-Gymnasium wissen, um was es geht. „Um jedes Gramm, um am Ende die meisten Runden mit dem zur Verfügung stehenden Wasserstoff fahren zu können“,...