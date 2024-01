Wegen geplanter Proteste: Busbetrieb im Erzgebirge am Montag komplett eingestellt

Hiobsbotschaft für Busfahrgäste im Erzgebirge: Wegen der geplanten Proteste am Montag soll der komplette Öffentliche Personennahverkehr in der Region eingestellt werden. Was Pendler jetzt wissen müssen.

Die geplanten Proteste in der kommenden Woche im Erzgebirge werfen ihren Schatten voraus. Das Landratsamt hat jetzt mitgeteilt, dass der Öffentliche Personennahverkehr sowie der Schülerverkehr am Montag komplett eingestellt werden sollen. Hintergrund sei die „unübersichtliche Versammlungslage", erklärt ein Sprecher.