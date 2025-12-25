Weihnachtskind in Aue-Bad Schlema: Leo kommt in den frühen Morgenstunden

Kerzenlicht, Besinnlichkeit – und neues Leben: Während es Heiligabend in anderen Kreißsälen des Erzgebirges ruhig blieb, sorgte ein Weihnachtsbaby am Helios Klinikum Aue für einen besonderen Moment.

Im Helios Klinikum Aue durfte sich das Kreißsaal-Team auch in diesem Jahr wieder über ein Weihnachtsbaby freuen. In den sehr frühen Morgenstunden des 25. Dezember erblickte Leo das Licht der Welt. Mit 3310 Gramm brachte er beste Voraussetzungen für seinen Start ins Leben mit – und künftig einen Geburtstag, der Jahr für Jahr etwas...