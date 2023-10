Weihnachtsmärkte im Erzgebirge 2023: Adventszeit in Aue, Schneeberg, Lößnitz und Eibenstock

Der Weihnachtsmarkt in Schneeberg ist ein Juwel im Erzgebirge, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt in Schneeberg ist einer der ältesten und schönsten Weihnachtsmärkte im Erzgebirge und lockt jedes Jahr tausende von Besuchern aus nah und fern an, die sich von dem besonderen Flair der Stadt verzaubern lassen.

Der Weihnachtsmarkt in Schneeberg findet vom 25. November bis 22. Dezember 2023 auf dem Marktplatz in der historischen Altstadt von Schneeberg statt. Die Schneberger Weihnacht beginnt am 25. November mit dem traditionellen Pyramidenanschieben. Am 26. November beginnt die Advents- und Weihnachtszeit mit dem "Anlichteln" und festlicher Turmmusik von der St. Wolfgangskirche. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich über den gesamten Platz, der mit Lichterketten, Tannengrün und weihnachtlicher Dekoration geschmückt ist. Das Herzstück des Weihnachtsmarktes ist die Schneeberger Pyramide, die 10 Meter hoch ist und Figuren aus der Stadt-, Bergbau- und Weihnachtsgeschichte zeigt. Die Pyramide dreht sich bei jedem Glockenschlag der St. Wolfgangskirche und erfreut Groß und Klein.

Raachermanneln in allen Formen und Größen in Aue

Wenn Sie einen Weihnachtsmarkt mit Charme und Tradition suchen, dann sind Sie beim Raachermannelmarkt in Aue im Erzgebirge genau richtig. Dieser Weihnachtsmarkt ist nach den berühmten Räuchermännchen benannt, die typisch für das Erzgebirge sind und die Sie hier in allen Formen und Größen bewundern können. Der Raachermannelmarkt findet jedes Jahr am ersten Adventswochenende auf dem Altmarkt statt und lockt zahlreiche Besucher an.

Der Raachermannelmarkt öffnet vom 25. bis 27. November 2023, freitags von 16:00 bis 20:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 11:00 bis 20:00 Uhr. Zu den Höhepunkten gehören die große Eröffnung bzw. das Anräuchern am Freitag um 18:00 Uhr, das Pyramidenanschieben mit Figurenparade am Samstag ab 17:30 Uhr auf dem Altmarkt und die Bergparade am Sonntag um 17:00 Uhr. Das Anräuchern ist ein feierlicher Akt, bei dem alle Räuchermännchen auf dem Markt angezündet werden und einen wohligen Duft verbreiten. Das Pyramidenanschieben ist ein traditioneller Brauch, bei dem eine große Pyramide mit vielen Figuren und Kerzen in Bewegung gesetzt wird. Die Bergparade ist ein festlicher Umzug mit über 500 Bergleuten, Musikanten und Trachtenträgern, die die Geschichte des Bergbaus im Erzgebirge darstellen.

Großer Bergaufzug am 3. Advent in Lößnitz

Der Weihnachtsmarkt in Lößnitz ist ein Geheimtipp für alle, die das besondere Flair des Erzgebirges zur Weihnachtszeit erleben wollen. Er ist einer der ältesten Märkte in der Region und lockt jedes Jahr tausende Besucher an. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt: von traditionellen Kunsthandwerken über leckere Spezialitäten bis hin zu stimmungsvollen Veranstaltungen. Lassen Sie sich von der Atmosphäre verzaubern und genießen Sie die Vorfreude auf Weihnachten.

Der Weihnachtsmarkt in Lößnitz findet immer am dritten Adventswochenende statt, also vom 15. bis 17. Dezember 2023. Er öffnet am Freitag um 17 Uhr und schließt am Sonntag um 19:30 Uhr. Ein Höhepunkt des Weihnachtsmarktes ist der große Bergaufzug am Sonntag. Der Eintritt ist frei und es gibt genügend Parkplätze in der Nähe. Der Markt befindet sich auf dem historischen Marktplatz der Bergstadt Lößnitz, die im 12. Jahrhundert gegründet wurde und eine lange Bergbautradition hat.

Märchenweihnachtsmarkt in Eibenstock mit Umzug, Kunsthandwerk und Delikatessen

Der Weihnachtsmarkt in Eibenstock ist ein Märchenweihnachtsmarkt, der jedes Jahr am ersten Adventswochenende stattfindet. Er ist bekannt für seinen großen Umzug, bei dem über 250 Darsteller in historischen Kostümen über 30 Märchen zum Leben erwecken. Außerdem gibt es auf dem Marktplatz viele Stände mit erzgebirgischem Kunsthandwerk, regionalen Spezialitäten und weihnachtlicher Musik.

Der Weihnachtsmarkt in Eibenstock findet am 1. Dezember von 17:00 bis 20:00 Uhr, am 2. Dezember von 11:00 bis 21:00 Uhr und am 3. Dezember von 11:00 bis 19:00 Uhr statt. Er findet auf dem Postplatz, der Otto-Findeisen Straße und entlang der Dr. Leithold Straße statt. Sie können den Weihnachtsmarkt mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Es gibt genügend Parkplätze in der Nähe und eine gute Busverbindung.

Der Weihnachtsmarkt in Eibenstock ist ein Erlebnis für die ganze Familie und lädt zum Verweilen und Genießen ein. Sie können die Vielfalt des erzgebirgischen Kunsthandwerks bewundern und erwerben, wie zum Beispiel Schwibbögen, Pyramiden, Räuchermänner oder Nussknacker.

Traditionelle Speisen und handgefertigte Produkte

Für Klein und Groß gibt es auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge viel zu entdecken und erleben. Natürlich darf auch das kulinarische Angebot nicht fehlen. An zahlreichen Verkaufsständen kann man regionale Spezialitäten wie Butterstollen, Elisenlebkuchen, Glühwein oder Quarkkeulchen probieren und handgefertigte Produkte wie Erzgebirgische Volkskunst, Keramik oder Schmuck kaufen.