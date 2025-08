Welpenalarm: Dieses Tierheim im Erzgebirge mischt jetzt eine siebenköpfige Rasselbande auf

Der Tierschutzverein Aue-Schwarzenberg hat sein blaues Wunder erlebt. Mischlingshündin Linda trug ein süßes Geheimnis mit sich herum. Nun herrscht in Bockau Ausnahmezustand.

Sie hat einen Bärenhunger: In wenigen Sekunden hat Mischlingshündin Linda ihren Napf geleert. Der wuselige Vierbeiner ähnelt vom Körperbau her einem Dackel, ist nur ein bisschen größer. Kopf, Schnauze und Fell erinnern an einen Schäferhund. „Ein niedlicher Mix“, wie nicht nur Diana Glöckner, Leiterin des Bockauer Tierheims, findet....