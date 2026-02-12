MENÜ
  • „Wenn Post vom Amt kommt, kriege ich Angst“: Friseurin im Erzgebirge kämpft gegen Rückzahlung von Corona-Hilfe

Friseurmeisterin Stephanie Teumer, hier im historischen Teil ihres Salons, kämpft gegen die Rückforderung von Corona-Hilfen.
Bilder aus „alten Tagen“ hängen im inzwischen geschlossenen Salon an der Wand.
Stephanie Teumer hat viele Qualifikationen, aber mit Computern kennt sie sich nicht aus.
Friseurmeisterin Stephanie Teumer, hier im historischen Teil ihres Salons, kämpft gegen die Rückforderung von Corona-Hilfen.
Bilder aus „alten Tagen“ hängen im inzwischen geschlossenen Salon an der Wand.
Stephanie Teumer hat viele Qualifikationen, aber mit Computern kennt sie sich nicht aus.
Aue
„Wenn Post vom Amt kommt, kriege ich Angst“: Friseurin im Erzgebirge kämpft gegen Rückzahlung von Corona-Hilfe
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stephanie Teumer aus Lauter hatte ihren Salon während der Corona-Pandemie zeitweilig schließen müssen. Dafür gab es finanzielle Hilfe vom Staat. Die soll sie nun zurückzahlen. Doch das kann sie nicht.

Bis zur 100 wollte Stephanie Teumer gern durchhalten. 2029 wäre es soweit gewesen. Dann hätte der Friseursalon in Lauter, den ihre Großeltern 1929 eröffnet hatten, das Jubiläum feiern können. Aber Corona mit den finanziellen Ausfällen, mit Zwangsschließung und Einschränkungen hat der heute 71-jährigen Friseurmeisterin einen Strich durch...
