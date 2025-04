Wie die Söhne Mannheims ihr Publikum in Schneeberg begeistern

Die Söhne Mannheims sind erstmalig in Schneeberg aufgetreten und haben mit ihrer Piano-Version das Publikum im Kulturzentrum „Goldne Sonne“ in ihren Bann gezogen. Was Besucher sagen.

Es herrscht eine unglaubliche Stimmung im Saal der „Goldnen Sonne" in Schneeberg, die fast schon magisch erscheint. Gespannt richten sich die Blicke in Richtung Bühne. Bereits die ersten Töne, die erklingen, lösten Jubel im ausverkauften Kulturzentrum aus. Mit „Söhne Mannheims Piano" haben die Schneeberger ein besonderes Musik-Format...