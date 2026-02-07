Winterferien im Auer Zoo der Minis: Führungen und Schaufütterungen

Aue
Über 400 Tiere leben im Auer Tierpark. Wissenswertes kann man zu den täglich wechselnden Schaufütterungen erfahren. In den Ferien gibt es dazu extra noch Führungen.
In den bevorstehenden Winterferien bietet der Zoo der Minis besondere Führungen an. Am 12. und 19. Februar, jeweils um 14 Uhr, finden solche zum Thema „Winter im Zoo“ statt. Am 14. Februar, dem Valentinstag, lädt der Zoo für 14 Uhr zu einem geführten Spaziergang ein, bei dem die Liebe unter den tierischen Bewohnern im Mittelpunkt steht....
