„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen

Aue
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
„Wir haben es geschafft!“ Mandy Herrmann ist die Erleichterung deutlich anzumerken. Die Friseurin aus Bad Schlema hat kurz vor Weihnachten einen Kampf gewonnen, der sie seit Anfang April viel Zeit, Kraft und Nerven gekostet hat.
