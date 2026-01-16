„Wir sollten Bürokraten abbauen“: Mahnende Worte und Aha-Moment bei Neujahrsempfang im Erzgebirge

Aue
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Mahnende Worte, aber auch Fest- und ein bisschen Aufbruchstimmung hat es beim Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge (Iga) in Aue am Donnerstag gegeben. Der Abend bot zugleich einen Aha-Moment.
