  • „Wir sollten Bürokraten abbauen“: Mahnende Worte und Aha-Moment bei Neujahrsempfang im Erzgebirge

Zum Neujahrsempfang der Iga in Aue waren rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Kulturhaus gekommen. Im Bild (vorn): Iga-Koordinator und Moderator Alexander Fuchs.
Sorgte für musikalische Unterhaltung beim Neujahrsempfang in Aue: die Ostrock-Legende Toni Krahl.
Sind beim Neujahrsempfang ausgezeichnet worden: der Firmeninhaber André Poland (v. l.), Aue-Bad Schlemas OB Heinrich Kohl sowie die Unternehmerinnen Isabell Kosmitzki und Katja Höhne.
Zum Neujahrsempfang der Iga in Aue waren rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Kulturhaus gekommen. Im Bild (vorn): Iga-Koordinator und Moderator Alexander Fuchs.
Sorgte für musikalische Unterhaltung beim Neujahrsempfang in Aue: die Ostrock-Legende Toni Krahl.
Sind beim Neujahrsempfang ausgezeichnet worden: der Firmeninhaber André Poland (v. l.), Aue-Bad Schlemas OB Heinrich Kohl sowie die Unternehmerinnen Isabell Kosmitzki und Katja Höhne.
Aue
„Wir sollten Bürokraten abbauen“: Mahnende Worte und Aha-Moment bei Neujahrsempfang im Erzgebirge
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.

Mahnende Worte, aber auch Fest- und ein bisschen Aufbruchstimmung hat es beim Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge (Iga) in Aue am Donnerstag gegeben. Der Abend bot zugleich einen Aha-Moment.
