Wismut-Wappen in Aue: 7500 Stiefmütterchen trotz knapper Finanzen

Am Bahnhofsvorplatz in Aue entsteht ein besonderer Hingucker aus Stiefmütterchen. Langfristige Verträge machen diese Geldausgabe möglich - trotz knapper Kassen in der Stadt.

Beinahe wäre die Bepflanzung von Beeten der Finanznot der Stadt Aue-Bad Schlema zum Opfer gefallen. Jedoch kann die Frühjahrsbepflanzung nun doch erfolgen, weil die Verträge mit den Gärtnereien schon im Vorjahr ausgelöst wurden. Beinahe wäre die Bepflanzung von Beeten der Finanznot der Stadt Aue-Bad Schlema zum Opfer gefallen. Jedoch kann die Frühjahrsbepflanzung nun doch erfolgen, weil die Verträge mit den Gärtnereien schon im Vorjahr ausgelöst wurden.