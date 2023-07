Zu wenig Umsatz: Droht dem ersten Bürgerkonsum Sachsens in Bad Schlema das Aus?

Eine Genossenschaft ging 2006 mit großer Euphorie an die Übernahme eines Supermarktes in Bad Schlema. Jetzt folgt die Ernüchterung: Die Kosten steigen, der Umsatz geht zurück. Ist der Frischemarkt in der Marktpassage noch zu retten?

Leopold Letzel kauft für die Gäste, die er zu seinem 93. Geburtstag erwartet, ein. Der kleine Einkaufswagen ist nicht ganz gefüllt. Der Bad Schlemaer hat im Frischemarkt in der Marktpassage nicht alles bekommen, was er sich erhofft hatte. Und der Sekt ist hier auch deutlich teurer als in anderen Märkten. Trotzdem hält der Senior zu der... Leopold Letzel kauft für die Gäste, die er zu seinem 93. Geburtstag erwartet, ein. Der kleine Einkaufswagen ist nicht ganz gefüllt. Der Bad Schlemaer hat im Frischemarkt in der Marktpassage nicht alles bekommen, was er sich erhofft hatte. Und der Sekt ist hier auch deutlich teurer als in anderen Märkten. Trotzdem hält der Senior zu der...