Zwischen Blaulicht und Schlagzeile: Polizeischüler lernen im Erzgebirge die Arbeit von Journalisten kennen

Aue
Premiere an der Polizeifachschule Schneeberg. Bei einem Projekttag haben Polizeischüler die Arbeit von Journalisten kennengelernt. Zudem ging es um den professionellen Umgang mit Medien.
Sirenen, Einsatzberichte, Ermittlungen: Der Alltag von Polizisten ist geprägt von klaren Abläufen. Doch was passiert, wenn dieser auf Kameras, Mikrofone und Redaktionsschluss trifft? Beim Projekttag „Polizei und Medien“ an der Polizeifachschule Schneeberg ging es genau um diese Schnittstelle und um ein besseres Verständnis zwischen zwei...
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