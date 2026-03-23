MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Zwischen Blaulicht und Schlagzeile: Polizeischüler lernen im Erzgebirge die Arbeit von Journalisten kennen

Beim Medientag (v. l.): Nils Hoffmann, Martin Kramer, Melinda Kreps, Tara Gruber und Hans Kahlert.
Beim Medientag (v. l.): Nils Hoffmann, Martin Kramer, Melinda Kreps, Tara Gruber und Hans Kahlert. Foto: Th. Mehlhorn
Beim Medientag (v. l.): Nils Hoffmann, Martin Kramer, Melinda Kreps, Tara Gruber und Hans Kahlert.
Beim Medientag (v. l.): Nils Hoffmann, Martin Kramer, Melinda Kreps, Tara Gruber und Hans Kahlert. Foto: Th. Mehlhorn
Aue
Zwischen Blaulicht und Schlagzeile: Polizeischüler lernen im Erzgebirge die Arbeit von Journalisten kennen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Premiere an der Polizeifachschule Schneeberg. Bei einem Projekttag haben Polizeischüler die Arbeit von Journalisten kennengelernt. Zudem ging es um den professionellen Umgang mit Medien.

Sirenen, Einsatzberichte, Ermittlungen: Der Alltag von Polizisten ist geprägt von klaren Abläufen. Doch was passiert, wenn dieser auf Kameras, Mikrofone und Redaktionsschluss trifft? Beim Projekttag „Polizei und Medien“ an der Polizeifachschule Schneeberg ging es genau um diese Schnittstelle und um ein besseres Verständnis zwischen zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.02.2026
3 min.
„Ich habe kein Verständnis dafür, Ängste zu schüren“: Chef der Polizeischule Schneeberg kritisiert Gewerkschafterin in Radon-Debatte
Der leitende Polizeidirektor Stefan Dörner und die Polizeifachschule.
Nach einem anonymen Brief und Aussagen über Radongas in der Schneeberger Polizeischule und vermeintliche Todesfälle meldet sich jetzt der Leiter zu Wort. Sieht er eine Kampagne gegen das Haus?
Oliver Hach
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
23.02.2026
2 min.
Radon-Belastung an Schneeberger Polizeifachschule: Bürgermeister widerspricht anonymem Brief deutlich
An der Polizeifachschule Schneeberg wurden erhöhte Radonwerte gemessen. Jetzt wird gehandelt.
Nach anonymen Vorwürfen zur Strahlenbelastung betont die Stadt die richtige Einordnung der Messwerte. Zudem wird auf die Maßnahmen des Immobilienbetriebs verwiesen.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel