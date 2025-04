Chemnitz 6 min.

Neuer Teil des Erzgebirgskrimis: Das Rätsel um Kommissar Winklers Vergangenheit

Im neuen Erzgebirgskrimi am Samstagabend im ZDF wird das Rätsel um Kommissar Winklers Vergangenheit gelöst. Endlich lockt ihn das aus der Reserve - dazu noch in der schönen Villa Esche in Chemnitz, die im Film aber in Marienberg steht! Von einer anderen Figur hingegen müssen wir uns verabschieden. Leider.