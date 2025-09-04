600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig

Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.

Ein großes Fest steht in Deutscheinsiedel in den Startlöchern. Sechs Mal einhundert Jahre – der kleine Ortsteil von Deutschneudorf kann auf eine lange Geschichte zurückschauen. Um das gebührend zu feiern, wurde ein umfangreiches Festprogramm auf die Beine gestellt. Was wird am Wochenende alles geboten?