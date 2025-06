Ärger in den Sommerferien: Was Erzgebirger im Urlaub richtig aufregt

Im Stau, am Strand oder beim Check-in: So mancher Urlaub beginnt mit Ärger statt Erholung. Was Erzgebirgern beim Verreisen die Laune verdirbt.

Die Sommerferien stehen vor der Tür – Zeit für Sonne, Entspannung und eine Pause vom Alltag. Doch so richtig erholsam ist der Urlaub nicht für alle. Volle Autobahnen, überfüllte Strände und Diskussionen um den Tagesplan können die Stimmung trüben. Eine Straßenumfrage im Erzgebirgskreis: