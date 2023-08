Auto-Einbrecher in Pockau-Lengefeld unterwegs

Ein Peugeot- und ein Skoda-Besitzer erlebten am Montagmittag in Pockau-Lengefeld eine böse Überraschung. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagmorgen mitteilt, war in die zwei auf dem Parkplatz des Friedhofes Lengefeld in Pockau-Lengefeld abgeparkten Fahrzeuge eingebrochen worden. Diebe hatten die Autoscheiben des Peugeots und Skodas...