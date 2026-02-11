Bällebad oder Ninja-Parcours? Diese sechs Indoor-Spielewelten im Erzgebirge bieten Ferien-Spaß bei jedem Wetter

Von Kletterattraktionen, Bällebad bis Holz-Abenteuerwelt: Im Erzgebirge warten gleich mehrere Indoor-Spielwelten auf Besucher. Bild: montage: FP/Hahn/Lippmann-Wagner/Dostmann

Die Indoor-Spielewelt Kids-Arena in Marienberg gibt es seit 2012. Bild: Kristian Hahn

Die Erlebniswelt Fundora in Schneeberg bietet Spiel und Spaß auf 3500 Quadratmetern. Bild: Georg Dostmann

Ronja und Nela (v. l.) an der Röhrenrutsche der Spielburg in Stockhausen. Der Olbernhauer Indoorspielplatz hat neben Ritterburg, Einkaufsladen und großer Holzeisenbahn vieles zu bieten. Bild: Kristian Hahn

Im Dürer in Stollberg verbirgt sich ein Indoorspielplatz – bei freiem Eintritt. Bild: Georg Dostmann

Der Spielplatz in Stollberg hat täglich geöffnet. Bild: Georg Dostmann

Im Hotel am Bühl in Eibenstock gibt es die Indoor-Spielwelt „Die geheime Welt der Bühlmaus“. Der vierjährige Jakob Krause aus Leipzig verbringt in Eibenstock mit seiner Familie den Urlaub. Bild: Georg Dostmann