Bei Eiseskälte stundenlang eingeklemmt: 21-Jähriger bei Unfall im Erzgebirge lebensbedrohlich verletzt

In Dörnthal wurde am Sonnabendmorgen ein verunglückter Dacia entdeckt. Der Unfall hatte sich aber offenbar schon in der Nacht ereignet.

Lebensbedrohlich verletzt worden ist am Sonnabend ein 21-Jähriger im Olbernhauer Ortsteil Dörnthal. Das sagte die Polizei auf Anfrage. Der Unfall auf der S 207 wurde gegen 8.30 Uhr entdeckt. Laut Polizei ist aber davon auszugehen, dass er sich deutlich früher ereignet hat. Der 21-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Dacia nach...