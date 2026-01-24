MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Bei Eiseskälte stundenlang eingeklemmt: 21-Jähriger bei Unfall im Erzgebirge lebensbedrohlich verletzt

Auto und Fahrer wurden abseits der Straße in einer Baumgruppe entdeckt.
Auto und Fahrer wurden abseits der Straße in einer Baumgruppe entdeckt. Bild: Harry Haertel
Auto und Fahrer wurden abseits der Straße in einer Baumgruppe entdeckt.
Auto und Fahrer wurden abseits der Straße in einer Baumgruppe entdeckt. Bild: Harry Haertel
Marienberg
Bei Eiseskälte stundenlang eingeklemmt: 21-Jähriger bei Unfall im Erzgebirge lebensbedrohlich verletzt
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Dörnthal wurde am Sonnabendmorgen ein verunglückter Dacia entdeckt. Der Unfall hatte sich aber offenbar schon in der Nacht ereignet.

Lebensbedrohlich verletzt worden ist am Sonnabend ein 21-Jähriger im Olbernhauer Ortsteil Dörnthal. Das sagte die Polizei auf Anfrage. Der Unfall auf der S 207 wurde gegen 8.30 Uhr entdeckt. Laut Polizei ist aber davon auszugehen, dass er sich deutlich früher ereignet hat. Der 21-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Dacia nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
1 min.
Schwerer Unfall auf B 173 im Vogtland: Straße zwischen Plauen und Hof kurzzeitig gesperrt
Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Zwischen den Abzweigen nach Kürbitz und Meßbach hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Was bisher dazu bekannt ist.
Uwe Selbmann
11:00 Uhr
1 min.
Schwerer Autounfall mit Fußgänger in Chemnitz: 94-Jähriger schwebt noch in Lebensgefahr
Update
Auf der Wolgograder Allee kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Fußgänger.
Bei dem Unfall wurde eine Person von einem Auto erfasst und sehr schwer verletzt.
Erik Anke
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
Mehr Artikel