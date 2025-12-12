Beliebtester Stollenbäcker im Erzgebirge gesucht: Das Pockauer Café Mauersberger mischt mit

Erste Bestellungen gehen in dem Familienbetrieb schon im Sommer ein. Ab Oktober wird fast täglich gebacken – nach dem Rezept der Oma. Das sorgt für eine Eigenschaft, die Kunden besonders mögen.

Wenn Familie Mauersberger in der Backstube steht, wird aus Routine Leidenschaft. Der Stollen, den sie in der Adventszeit in ihrem Café in Pockau anbieten, ist kein Massenprodukt, sondern ein Stück gelebtes Handwerk. Den Vergleich mit professionellen Bäckereien müssen sie in keiner Weise scheuen, im Gegenteil. Das sagen jedenfalls die Kunden,...