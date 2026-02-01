Benzingespräch im Erzgebirge lockt 200 Besucher: Vom Aufstieg und Fall eines Helden der DDR-Rennsportszene

Marienberg
Ernst Degner galt als der erfolgreichste Rennfahrer der DDR. Doch der Erfolg wurde schwer überschattet. In Seiffen wollten am Wochenende zahlreiche Motorsportfans wissen, wie es wirklich war.
Keinen leeren Stuhl hat es am Samstag im Saal des Hotels Buntes Haus in Seiffen gegeben. Gut 200 Motorsportfans aus Sachsen wollten den Vortrag „Aufstieg und Fall eines Helden“ nicht verpassen. In dem beleuchtete Motorrad- und Automobilrennfahrer Stromhardt Kraft aus Graupzig im Landkreis Meißen das Leben des Motorradrennfahrers Ernst Degner.
