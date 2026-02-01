MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Benzingespräch im Erzgebirge lockt 200 Besucher: Vom Aufstieg und Fall eines Helden der DDR-Rennsportszene

Vor 200 Motorsportfans aus Sachsen hat Stromhardt Kraft am Samstag in Seiffen einen Vortrag über Ernst Degner gehalten. Der galt als erfolgreichster Rennfahrer der DDR.
Vor 200 Motorsportfans aus Sachsen hat Stromhardt Kraft am Samstag in Seiffen einen Vortrag über Ernst Degner gehalten. Der galt als erfolgreichster Rennfahrer der DDR. Bild: Thomas Fritzsch
Zeit zum Fachsimpeln blieb dabei auch für Stromhardt Kraft (rechts) – wie hier mit Norbert Kaaden aus Zschopau.
Zeit zum Fachsimpeln blieb dabei auch für Stromhardt Kraft (rechts) – wie hier mit Norbert Kaaden aus Zschopau. Bild: Thomas Fritzsch
Historische Aufnahme: Ernst Degner mit Werkleiter Wolfgang Sibbe, Ehefrau Gerda Degner, Mechaniker Karl Erhard und Bernhard Petruschke (v. l.).
Historische Aufnahme: Ernst Degner mit Werkleiter Wolfgang Sibbe, Ehefrau Gerda Degner, Mechaniker Karl Erhard und Bernhard Petruschke (v. l.). Bild: Archiv Thomas Fritzsch
Vor 200 Motorsportfans aus Sachsen hat Stromhardt Kraft am Samstag in Seiffen einen Vortrag über Ernst Degner gehalten. Der galt als erfolgreichster Rennfahrer der DDR.
Vor 200 Motorsportfans aus Sachsen hat Stromhardt Kraft am Samstag in Seiffen einen Vortrag über Ernst Degner gehalten. Der galt als erfolgreichster Rennfahrer der DDR. Bild: Thomas Fritzsch
Zeit zum Fachsimpeln blieb dabei auch für Stromhardt Kraft (rechts) – wie hier mit Norbert Kaaden aus Zschopau.
Zeit zum Fachsimpeln blieb dabei auch für Stromhardt Kraft (rechts) – wie hier mit Norbert Kaaden aus Zschopau. Bild: Thomas Fritzsch
Historische Aufnahme: Ernst Degner mit Werkleiter Wolfgang Sibbe, Ehefrau Gerda Degner, Mechaniker Karl Erhard und Bernhard Petruschke (v. l.).
Historische Aufnahme: Ernst Degner mit Werkleiter Wolfgang Sibbe, Ehefrau Gerda Degner, Mechaniker Karl Erhard und Bernhard Petruschke (v. l.). Bild: Archiv Thomas Fritzsch
Marienberg
Benzingespräch im Erzgebirge lockt 200 Besucher: Vom Aufstieg und Fall eines Helden der DDR-Rennsportszene
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ernst Degner galt als der erfolgreichste Rennfahrer der DDR. Doch der Erfolg wurde schwer überschattet. In Seiffen wollten am Wochenende zahlreiche Motorsportfans wissen, wie es wirklich war.

Keinen leeren Stuhl hat es am Samstag im Saal des Hotels Buntes Haus in Seiffen gegeben. Gut 200 Motorsportfans aus Sachsen wollten den Vortrag „Aufstieg und Fall eines Helden“ nicht verpassen. In dem beleuchtete Motorrad- und Automobilrennfahrer Stromhardt Kraft aus Graupzig im Landkreis Meißen das Leben des Motorradrennfahrers Ernst Degner.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Dieser Pionier des DDR-Motorradrennsports hätte im Dezember seinen 100. Geburtstag gefeiert
Bernau 1952: Vater Kurt Haase und Sohn Siegfried, Kurt Kämpf und Alfred Hartmann (von links) nach einem Rennen.
Sowohl im Gelände als auch auf der Straße hat Siegfried Haase viel erreicht. Obwohl ein schwerer Sturz die Laufbahn des Erzgebirgers früh beendete, blieb er mit der Entwicklung bei MZ eng verbunden.
Thomas Fritzsch
17:07 Uhr
5 min.
Wichtiger Gaza-Grenzübergang wieder eingeschränkt geöffnet
Der Grenzübergang ist wieder geöffnet. (Archivbild)
Der Übergang zwischen Rafah und Ägypten gilt den Gaza-Bewohnern als "Tor zu Welt". Einige Palästinenser dürfen nun wieder ein- und ausreisen.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
30.01.2026
3 min.
Ob Motorradlegende oder Ski Fasching: Hier geht im mittleren Erzgebirge am Wochenende die Post ab
Am Wochenende geht es in Pobershau zum Ski Fasching wieder rund.
Während hier noch Winterzauber mit Glühwein und Bratwurst gefeiert wird, starten andernorts die ersten Narren in die Saison. Wo es am Wochenende richtig rundgeht.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel