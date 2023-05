Betrunkener 22-Jähriger baut Autounfall und verletzt sich

Ein betrunkener Autofahrer ist in der der Nacht zum Samstag bei einem Unfall in Pockau-Lengefeld (Erzgebirge) schwer verletzt worden. Der 22-Jährige habe auf einer Straße bei Nennigmühle die Kontrolle über sein Auto verloren und sei anschließend ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Dabei überschlug sich sein Auto. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)