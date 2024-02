Brand in Seiffen: Einfamilienhaus vorerst nicht bewohnbar

In einem Wohnhaus am Seiffener Schwartenbergweg ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Vor allem die Küche war betroffen.

Ein Einfamilienhaus am Schwartenbergweg in Seiffen ist nach einem Brand am Mittwochabend vorerst unbewohnbar. Das Feuer war laut Polizei gegen 19.30 Uhr ausgebrochen. Verletzt worden sei niemand. Laut Seiffens Wehrleiter Thomas Schalling hatte es in der Küche gebrannt. Ein Ausbreiten auf das gesamte Gebäude konnte jedoch verhindert werden.... Ein Einfamilienhaus am Schwartenbergweg in Seiffen ist nach einem Brand am Mittwochabend vorerst unbewohnbar. Das Feuer war laut Polizei gegen 19.30 Uhr ausgebrochen. Verletzt worden sei niemand. Laut Seiffens Wehrleiter Thomas Schalling hatte es in der Küche gebrannt. Ein Ausbreiten auf das gesamte Gebäude konnte jedoch verhindert werden....