Bundespolizei vollstreckt an Grenzübergang im Erzgebirge zwei Haftbefehle

Ein Rumäne wurde nach der Einreisekontrolle in die JVA Zwickau gebracht, da er eine Geldstrafe von über 3000 Euro nicht zahlen konnte. Was noch passierte.

Am Grenzübergang Reitzenhain hat die Bundespolizei am Sonntag zwei Haftbefehle vollstreckt. Ein 54-jähriger Rumäne wurde in die JVA Zwickau gebracht, da er eine Geldstrafe von über 3000 Euro nicht zahlen konnte. Ein 29-jähriger Deutscher zahlte über 1700 Euro und setzte seine Reise fort. Auch an den Weihnachtsfeiertagen wurden zwei... Am Grenzübergang Reitzenhain hat die Bundespolizei am Sonntag zwei Haftbefehle vollstreckt. Ein 54-jähriger Rumäne wurde in die JVA Zwickau gebracht, da er eine Geldstrafe von über 3000 Euro nicht zahlen konnte. Ein 29-jähriger Deutscher zahlte über 1700 Euro und setzte seine Reise fort. Auch an den Weihnachtsfeiertagen wurden zwei...