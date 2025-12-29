MENÜ
Ein 54-jähriger Rumäne wurde in die JVA Zwickau gebracht.
Ein 54-jähriger Rumäne wurde in die JVA Zwickau gebracht.
Marienberg
Bundespolizei vollstreckt an Grenzübergang im Erzgebirge zwei Haftbefehle
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Rumäne wurde nach der Einreisekontrolle in die JVA Zwickau gebracht, da er eine Geldstrafe von über 3000 Euro nicht zahlen konnte. Was noch passierte.

Am Grenzübergang Reitzenhain hat die Bundespolizei am Sonntag zwei Haftbefehle vollstreckt. Ein 54-jähriger Rumäne wurde in die JVA Zwickau gebracht, da er eine Geldstrafe von über 3000 Euro nicht zahlen konnte. Ein 29-jähriger Deutscher zahlte über 1700 Euro und setzte seine Reise fort. Auch an den Weihnachtsfeiertagen wurden zwei...
