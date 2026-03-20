Bundeswehr-Gelöbnis in Marienberg: Warum junge Soldaten gerade jetzt Verantwortung übernehmen

Zwischen Ukraine- und Iran-Krieg: 75 Rekruten entscheiden sich mit ihrem Eid bewusst und freiwillig für die Bundeswehr – bereit, Deutschland zu verteidigen. Welche Motive treiben die jungen Soldatinnen und Soldaten an?

Die Fußwege mit einem Laubbläser von Unrat befreit, Gullis gesäubert: Marienberg hat sich am Donnerstag für das feierliche Gelöbnis der Rekruten des Panzergrenadierbataillons 371 herausgeputzt. 18 Uhr war es soweit. Im Fackelschein gelobten 75 Soldatinnen und Soldaten, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die... Die Fußwege mit einem Laubbläser von Unrat befreit, Gullis gesäubert: Marienberg hat sich am Donnerstag für das feierliche Gelöbnis der Rekruten des Panzergrenadierbataillons 371 herausgeputzt. 18 Uhr war es soweit. Im Fackelschein gelobten 75 Soldatinnen und Soldaten, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die...