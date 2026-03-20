Bundeswehr-Gelöbnis in Marienberg: Warum junge Soldaten gerade jetzt Verantwortung übernehmen

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Die Panzergrenadiere Norman, Julia-Marie und Robert (v. l.) haben sich freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr entschieden.
Die Panzergrenadiere Norman, Julia-Marie und Robert (v. l.) haben sich freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr entschieden. Foto: Thomas Wittig
Die Rekruten der 5. Kompanie sind zum Gelöbnis auf dem Markt in Marienberg angetreten.
Die Rekruten der 5. Kompanie sind zum Gelöbnis auf dem Markt in Marienberg angetreten. Foto: Kristian Hahn
Mit dem Einmarsch der Truppenfahne, an der der Eid geschworen wird, begann das eigentliche Zeremoniell.
Mit dem Einmarsch der Truppenfahne, an der der Eid geschworen wird, begann das eigentliche Zeremoniell. Foto: Kristian Hahn
Landtagspräsident Alexander Dierks, Kommandeur Georg Böhme, Landrat Rico Anton und Oberbürgermeister André Heinrich (v.l.) schreiten die Ehrenformation ab.
Landtagspräsident Alexander Dierks, Kommandeur Georg Böhme, Landrat Rico Anton und Oberbürgermeister André Heinrich (v.l.) schreiten die Ehrenformation ab. Foto: Kristian Hahn
Die Panzergrenadiere Norman, Julia-Marie und Robert (v. l.) haben sich freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr entschieden.
Die Panzergrenadiere Norman, Julia-Marie und Robert (v. l.) haben sich freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr entschieden. Foto: Thomas Wittig
Die Rekruten der 5. Kompanie sind zum Gelöbnis auf dem Markt in Marienberg angetreten.
Die Rekruten der 5. Kompanie sind zum Gelöbnis auf dem Markt in Marienberg angetreten. Foto: Kristian Hahn
Mit dem Einmarsch der Truppenfahne, an der der Eid geschworen wird, begann das eigentliche Zeremoniell.
Mit dem Einmarsch der Truppenfahne, an der der Eid geschworen wird, begann das eigentliche Zeremoniell. Foto: Kristian Hahn
Landtagspräsident Alexander Dierks, Kommandeur Georg Böhme, Landrat Rico Anton und Oberbürgermeister André Heinrich (v.l.) schreiten die Ehrenformation ab.
Landtagspräsident Alexander Dierks, Kommandeur Georg Böhme, Landrat Rico Anton und Oberbürgermeister André Heinrich (v.l.) schreiten die Ehrenformation ab. Foto: Kristian Hahn
Marienberg
Bundeswehr-Gelöbnis in Marienberg: Warum junge Soldaten gerade jetzt Verantwortung übernehmen
Redakteur
Von Thomas Wittig
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Zwischen Ukraine- und Iran-Krieg: 75 Rekruten entscheiden sich mit ihrem Eid bewusst und freiwillig für die Bundeswehr – bereit, Deutschland zu verteidigen. Welche Motive treiben die jungen Soldatinnen und Soldaten an?

Die Fußwege mit einem Laubbläser von Unrat befreit, Gullis gesäubert: Marienberg hat sich am Donnerstag für das feierliche Gelöbnis der Rekruten des Panzergrenadierbataillons 371 herausgeputzt. 18 Uhr war es soweit. Im Fackelschein gelobten 75 Soldatinnen und Soldaten, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die...
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