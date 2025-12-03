Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Classic Brass: Mehr als 1100 Konzerte und zahlreiche Produktionen auf CD und DVD zeigen ihren Erfolg.
Classic Brass: Mehr als 1100 Konzerte und zahlreiche Produktionen auf CD und DVD zeigen ihren Erfolg. Bild: Zoltán Nagy
Classic Brass: Mehr als 1100 Konzerte und zahlreiche Produktionen auf CD und DVD zeigen ihren Erfolg.
Classic Brass: Mehr als 1100 Konzerte und zahlreiche Produktionen auf CD und DVD zeigen ihren Erfolg. Bild: Zoltán Nagy
Marienberg
Classic Brass: Festliche Töne im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ensemble gastiert bereits zum 15. Mal in Seiffen. Der Auftritt in der Bergkirche verspricht neue Arrangements von Bach bis Tschaikowsky.

Bereits zum 15. Mal gastiert Classic Brass in Seiffen. Das Ensemble spielt am Freitag, 17 Uhr in der Bergkirche. Seit 16 Jahren überzeugt die Gruppe mit ihrem einzigartigen Klang. Mehr als 1100 Konzerte und zahlreiche Produktionen auf CD und DVD zeigen ihren Erfolg. Workshops für Musiker jeden Alters sind fester Bestandteil ihres Programms. Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
13.11.2025
4 min.
Von Weihnachtsflohmarkt bis Eisbahn: Ausflugstipps am Wochenende im Erzgebirge
Am Samstag wird Oberbürgermeister André Heinrich (links) die Marienberger Eisbahn eröffnen.
Es ist wieder einiges los am Wochenende in der Region. In Stollberg ist ein Fernsehstar aus den „Erzgebirgskrimis“ zu Gast. In der Kreisstadt öffnet ein ehemaliges Modehaus seine Türen. Auch anderenorts wird Abwechslung geboten.
unseren Redakteuren
26.09.2025
1 min.
Crimmitschau: Sextett spielt in Laurentiuskirche Klassik und Filmmusik
Die Musiker von „Bavarian Brass“ geben am Sonntag ein Konzert in Crimmitschau.
Ensemble „Bavarian Brass“ gastiert am Sonntag im Gotteshaus. Orgel und Pauken machen den Nachmittag besonders.
Annegret Riedel
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
Mehr Artikel