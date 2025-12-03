Classic Brass: Festliche Töne im Erzgebirge

Das Ensemble gastiert bereits zum 15. Mal in Seiffen. Der Auftritt in der Bergkirche verspricht neue Arrangements von Bach bis Tschaikowsky.

Bereits zum 15. Mal gastiert Classic Brass in Seiffen. Das Ensemble spielt am Freitag, 17 Uhr in der Bergkirche. Seit 16 Jahren überzeugt die Gruppe mit ihrem einzigartigen Klang. Mehr als 1100 Konzerte und zahlreiche Produktionen auf CD und DVD zeigen ihren Erfolg. Workshops für Musiker jeden Alters sind fester Bestandteil ihres Programms. Im...