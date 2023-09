Drogenprävention in Großrückerswalde: Geplante Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung hält Oberarzt der Psychiatrie für falsch

In kaum einer anderen Region in Deutschland werden so viele synthetische Drogen konsumiert wie im Erzgebirge. Dabei gibt es unschädliche Glücksbringer.

Wenn die Bundesregierung Cannabis legalisiert, ist das für Ralf Rasch falsch. Der Oberarzt am Erzgebirgsklinikum Annaberg-Buchholz glaubt nicht an die Kontrolle des Schwarzmarktes. „Die Händler senken ihre Preise, um Leute anzusprechen, die Cannabis legal nicht kaufen können“, sagt der Facharzt für Psychiatrie und Physiotherapie in einer... Wenn die Bundesregierung Cannabis legalisiert, ist das für Ralf Rasch falsch. Der Oberarzt am Erzgebirgsklinikum Annaberg-Buchholz glaubt nicht an die Kontrolle des Schwarzmarktes. „Die Händler senken ihre Preise, um Leute anzusprechen, die Cannabis legal nicht kaufen können“, sagt der Facharzt für Psychiatrie und Physiotherapie in einer...