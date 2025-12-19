Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz

Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?

Auf dem Erzgebirgskamm wird es melancholisch: Im Satzunger Erbgericht geht nach Silvester eine Ära zu Ende. Nach mehr als 35 Jahren verabschiedet sich Uwe Günther aus der weithin bekannten Lokalität – und damit von den zahlreichen Stammgästen. Die kommen seit vielen Jahren teils sogar aus Chemnitz und Umgebung. „Deshalb wird am Ende wohl...