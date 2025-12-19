MENÜ
  • Erbgericht Satzung: Im Traditionsgasthaus auf dem Erzgebirgskamm geht eine Ära zu Ende – und doch nicht so ganz

Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Köchin Sylvia Meier bereitet für die letzten Veranstaltungen auf dem Saal des Erbgerichtes Essen zu.
Uwe Günther freut sich immer, wenn Stammgäste zu Besuch kommen. Die kommen teilweise von weit her.
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Köchin Sylvia Meier bereitet für die letzten Veranstaltungen auf dem Saal des Erbgerichtes Essen zu.
Uwe Günther freut sich immer, wenn Stammgäste zu Besuch kommen. Die kommen teilweise von weit her.
Marienberg
Erbgericht Satzung: Im Traditionsgasthaus auf dem Erzgebirgskamm geht eine Ära zu Ende – und doch nicht so ganz
Redakteur
Von Thomas Wittig
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?

Auf dem Erzgebirgskamm wird es melancholisch: Im Satzunger Erbgericht geht nach Silvester eine Ära zu Ende. Nach mehr als 35 Jahren verabschiedet sich Uwe Günther aus der weithin bekannten Lokalität – und damit von den zahlreichen Stammgästen. Die kommen seit vielen Jahren teils sogar aus Chemnitz und Umgebung. „Deshalb wird am Ende wohl...
