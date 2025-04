Erschließung fast beendet: Das kostet der Quadratmeter im neuen Marienberger Wohngebiet

Die Stadt will zügig mit der Vermarktung der zentrumsnahen Grundstücke beginnen. Für Kinder soll ein Extra-Zuschuss gewährt werden.

Die Erschließungsarbeiten im neuen, zentrumsnahen Wohngebiet Schillerlinde in Marienberg sind nahezu abgeschlossen. Für die Stadt Marienberg bedeutet das Kosten in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro. Nun soll zügig in die Vermarktung der acht Grundstücke gegangen werden, von denen sich zwei auf privatem Grund und Boden befinden. Dazu hat der...