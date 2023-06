Erwärmte Tiefkühlgerichte als Schulessen: Olbernhau startet vierwöchigen Test

Die Olbernhauer Stadträte stecken noch mitten in der Diskussion, die Stadt will nun jedoch einen Schritt weiter gehen. Bereits ab Montag sollen an vier Olbernhauer Schulen erwärmte Tiefkühlgerichte angeboten werden. "Wir planen einen vierwöchigen Testbetrieb", bestätigte Hauptamtsleiter Benjamin Flor auf Nachfrage von "Freie Presse".