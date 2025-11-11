Erzgebirge: Bauarbeiten auf der B 174 südlich von Reitzenhain

Weil die Fahrbahn eine Erneuerung braucht, wird voraussichtlich bis 26. November auf der Bundesstraße gearbeitet.

Ab 20. November müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen im Verkehr auf der Bundestraße 174 einstellen. Laut Mitteilung sind Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung südlich von Reitzenhain geplant. Im Bereich des Grenzüberganges zwischen Grenzbrücke und Parkplatz sollen die Asphaltdeckschicht, -binderschicht und -tragschicht saniert werden....