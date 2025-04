Erzgebirge: Besonderes Geburtstagsgeschenk für Seiffener Feuerwehr

Das moderne Fahrzeug verfügt über eine Reihe von technischen Raffinessen. Zum Einsatz wird es aber erst später kommen.

Die Seiffener Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum. Sozusagen als Geburtstagsgeschenk ist am Freitagabend im Spielzeugdorf ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (kurz: HLF 20) im Spielzeugdorf eingetroffen. Am Gerätehaus wurde das HLF von zahlreichen Interessierten begrüßt und sogleich in Augenschein...