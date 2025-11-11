Erzgebirge: Drei Verletzte nach Moped-Unfall in Zöblitz

Marienberg
Ein missglücktes Überholmanöver endete mit dem Zusammenstoß von einem Leichtkraftrad und einem Simson-Moped
Zwei Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person sind die Folge einen Unglücks, das sich am 10. November in Zöblitz ereignet hat. Laut Polizei bog in den Abendstunden ein 18-jähriger Simson-Fahrer von der Johannisstraße nach links in ein Grundstück ab. Gleichzeitig überholte der 17-jährige Fahrer eines Suzuki-Leichtkraftrades das...
