Regionale Nachrichten und News
In Zöblitz haben sich drei Personen bei einem Moped-Unfall verletzt.
In Zöblitz haben sich drei Personen bei einem Moped-Unfall verletzt.
Marienberg
Erzgebirge: Drei Verletzte nach Moped-Unfall in Zöblitz
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Ein missglücktes Überholmanöver endete mit dem Zusammenstoß von einem Leichtkraftrad und einem Simson-Moped

Zwei Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person sind die Folge einen Unglücks, das sich am 10. November in Zöblitz ereignet hat. Laut Polizei bog in den Abendstunden ein 18-jähriger Simson-Fahrer von der Johannisstraße nach links in ein Grundstück ab. Gleichzeitig überholte der 17-jährige Fahrer eines Suzuki-Leichtkraftrades das...
