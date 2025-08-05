Erzgebirge: Eine Lebensader für die Industriestadt Chemnitz

Marienberg
Entlang der Strecke Flöha-Reitzenhain wird 2025 das 150-jährige Bestehen der einst grenzüberschreitenden Eisenbahntrasse gefeiert. Auch auf böhmischer Seite gilt ihr noch immer das Interesse.
Der trostlos wirkende einstige Bahnhof in Hora Svate Sebestiana (Sebastiansberg) übt noch immer auf Milan Bachor, Frantisek Trux und Jan Kadlec seinen Reiz aus: Beruflich mit der tschechischen Eisenbahn Ceske drahy (CD) verbunden, kennen sie dessen Geschichte. „Ich habe ungezählte Bilder mit meiner Praktika-Kamera vom Standort und der Trasse...
