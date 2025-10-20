Erzgebirge: Für 29-Jährigen endet Einreise im Gefängnis

Die Bundespolizei hat am Wochenende mehrere Personen in Reitzenhain kontrolliert, gegen die Strafvollstreckungshaftbefehle vorliegen.

Die Bundespolizei hat am Wochenende am Grenzübergang in Reitzenhain drei Haftbefehle vollstreckt. Für einen Mann endete die Einreise im Gefängnis. Am Freitag stellte sich bei der Überprüfung eines Tschechen (26) heraus, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauchs vorliegt. Die Geldstrafe von über 1600 Euro...