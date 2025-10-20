Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für einen Mann endete die Einreise am Wochenende im Gefängnis.
Für einen Mann endete die Einreise am Wochenende im Gefängnis. Bild: Kristian Hahn
Für einen Mann endete die Einreise am Wochenende im Gefängnis.
Für einen Mann endete die Einreise am Wochenende im Gefängnis. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Erzgebirge: Für 29-Jährigen endet Einreise im Gefängnis
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundespolizei hat am Wochenende mehrere Personen in Reitzenhain kontrolliert, gegen die Strafvollstreckungshaftbefehle vorliegen.

Die Bundespolizei hat am Wochenende am Grenzübergang in Reitzenhain drei Haftbefehle vollstreckt. Für einen Mann endete die Einreise im Gefängnis. Am Freitag stellte sich bei der Überprüfung eines Tschechen (26) heraus, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauchs vorliegt. Die Geldstrafe von über 1600 Euro...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Erzgebirge: 25-Jähriger zahlt Strafe und kann weiterreisen
Die Bundespolizei hat in Reitzenhain unter anderem einen Mann kontrolliert, gegen den ein Strafvollstreckungshaftbefehl vorlag.
Ersatzweise hätte der Mann 16 Tage im Gefängnis verbringen müssen.
Babette Zaumseil
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
29.09.2025
2 min.
Gefängnis statt Einreise: Haftbefehle bei Grenzkontrollen im Erzgebirge vollstreckt
Die Bundespolizei kontrollierte erneut an der Grenze zu Tschechien in Reitzenhain.
Bundespolizisten hatten bei ihrer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien Erfolg: Am Wochenende wurden in Reitzenhain mehrere Haftbefehle vollstreckt. Es ging teils um Strafgelder in vierstelliger Höhe.
Jakob Nützler
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
Mehr Artikel