Erzgebirge: Ganz unterschiedliche Konzerte an einem Ort zu erleben

Im Park und auf der Terrasse der Marienberger Baldauf-Villa erklingen Blasmusik und Gipsy-Musik.

Zwei ganz unterschiedliche Konzerte erwarten die Besucher am 28. und 29. Juni an der Marienberger Baldauf-Villa. Am 28. Juni ist ab 20 Uhr beim Terrassenkonzert die Band Sevenheat zu Gast. Sie steht laut Ankündigung für handwerklich perfekt umgesetzte Eigeninterpretation ausgewählter Songs der Rockgeschichte, die nicht alltäglich zu hören...