Erzgebirge: Naturmarkt lockt nach Olbernhau

Die Veranstaltungsreihe Grünthaler Sommer wird am 19. Juli fortgesetzt.

Die Veranstaltungsreihe Grünthaler Sommer in Olbernhau geht mit dem Naturmarkt in die nächste Runde. Der wird auf dem Areal der Saigerhütte vom Landschaftspflegeverband Zschopau-/Flöhathal veranstaltet. In und um die Lange Hütte im Saigerhüttengelände bieten am 19. Juli von 10 bis 16 Uhr Händler und Handwerker aus der Region ihre Produkte...